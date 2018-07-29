Боевики ИГ* вывели из строя электростанцию в Ираке

Киркук, Ирак, , 17:34 — REGNUM На юге Ирака в провинции Киркук группа неизвестных совершила нападение на одну из электростанций. Об этом сообщил агентству «Анадолу» представитель Управления полиции Киркука Афрасъяв Камиль.

По его словам, боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывели из строя оборудование на местной ТЭС и повредили ЛЭП.

«Электричество не подается в райцентры Хавиджа, Зап и Аббаси», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля на востоке Ирака в провинции Дияла прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека.

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