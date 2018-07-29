Массовое отравление произошло в Подмосковье

Клин, Московская область, , 17:05 — REGNUM В подмосковном городе Клин произошло пищевое отравление 40 сотрудников стекольного завода, сообщает 29 июля интернет-сообщество медиков в соцсетях.

Часть пострадавших самостоятельно обратились в Конаковскую центральную больницу, более десяти человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Сообщается, что в настоящий момент людям оказана необходимая медицинская помощь, состояние пострадавших удовлетворительное.

Предварительной причиной отравления называют кишечную палочку, но точная причина будет известна после проведения необходимых исследований.

Расследованием данного инцидента займутся работники регионального Роспотребнадзора.

Напомним, что ранее массовое отравление произошло в городе Тува, где в результате отравления были госпитализированы 99 человек из 187 пострадавших.