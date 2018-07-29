В Калужской области осужден убийца 26-летнего мужчины

Калуга, , 16:38 — REGNUM В Калужской области за убийство к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима приговорён судом житель города Сосенский Павел С. Об этом сообщила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.

По версии следствия, 9 января 2018 года между обвиняемым и другим жителем калужского города Сосенский произошел словесный конфликт в социальной сети, в ходе которого они оскорбительно выражались в адрес друг друга.

Далее в продолжения конфликта мужчина встретился со своим оппонентом из соцсети и его 26-летним братом рядом с автомойкой в Сосенском и, действуя умышленно, выстрелил в 26-летнего потерпевшего. В тот же день молодой человек скончался в больнице.

Следствием рассматривались различные версии произошедшего, в том числе давалась оценка позиции защиты о действиях обвиняемого в состоянии необходимой обороны. Однако анализ ситуации, которая попала на записи камер видеонаблюдения, показал, что со стороны мужчины имели место умышленные действия, направленные на лишение жизни другого человека.

Так, при общении в социальной сети именно обвиняемый переводит диалог в агрессивный контекст, начиная высказывать угрозы физической расправой в адрес брата погибшего, приводя конкретные примеры ее реализации. На встречу подозреваемый взял с собой знакомого, а также пистолет, патрон которого находился в патроннике.

Вместе с тем, встреча началась с того, что погибший и его брат без предварительного разговора избили осужденного. Однако затем братья прекратили избиение, решив, что проучили осужденного за его оскорбления и угрозы, помогли ему подняться и предложили отвести в больницу для оказания медицинской помощи. Однако осужденный произвел роковой выстрел в одного из братьев.

После совершенного преступления осужденный покинул Калужскую область, направившись в Москву, где под чужим именем обратился в больницу для оказания ему медицинской помощи, и не сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

«Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и его местонахождение, — сказала Мошкова. — Мужчина был задержан доставлен в Козельск. В ходе расследования обвиняемый пытался ввести следствие в заблуждение относительно местонахождения орудия преступления, поясняя, что он выбросил его в пруд, когда убегал, хотя в дальнейшем пистолет был обнаружен на обочине дороги Козельск-Сосенский».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в первом полугодии 2018 года раскрываемость убийств, следователями регионального управления СК России составила 92%. Всего было раскрыто 24 убийства, а также 19 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего впоследствии смерть потерпевшего.

Читайте также: Калужские следователи за шесть месяцев 2018 года раскрыли 24 убийства