В Эгейском море затонула лодка со сторонниками Гюлена на борту

Анкара, , 14:20 — REGNUM В Эгейском море шесть человек погибли и ещё один пропал без вести в результате крушения лодки. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает агентство Anadolu.

Лодка перевернулась у берегов района Авалык возле острова Чыплак в ночб на 29 июля. Сотрудники береговой охраны Турции смогли спасти из воды девятерых человек, в том числе, женщин и детей.

При этом шесть пассажиров лодки утонули, один числится пропавшим без вести.

По данным агентства, на этой лодке из Турции бежали сторонники турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Они держали курс на греческий остров Мидилли. Глава районной администрации Гекхан Гергюарслан считает, что в лодке могли находится два главаря движения Гюлена.

Напомним, что власти Турции обвиняют Гюлена и его сторонников в организации попытки государственного переворота в Турции летом 2016 года. После неудачной попытки госпереворота против сторонников Гюлена режим Реджепа Тайипа Эрдогана развернул настоящие репрессии.