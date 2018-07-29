Майор ДПС помог ребенку, получившему тепловой удар на параде в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Восьмилетний мальчик, вместе с родителями пришедший на военно-морской парад в Петербурге, получил солнечный удар и едва не упал в Неву. На помощь пришел дежуривший неподалеку майор ДПС. Жизнь ребенка сейчас вне опасности.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, во время парада, около 11:30, на набережной Кутузова ребенку стало плохо из-за долгого пребывания на солнце. Облокотившись на парапет, он не удержался и упал на тротуар, рядом с поверхностью воды, что представляло угрозу жизни.

Это увидел командир отдельного батальона ДПС №1 регионального УГИБДД майор полиции Константин Корой. Он срочно доставил пострадавшего ребенка вместе с родителями в патрульную машину и вызвал скорую помощь.

«До приезда скорой помощи ребенок находился в патрульной машине. Сейчас мальчик госпитализирован и его жизни ничего не угрожает», — отметили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, за Главным военно-морским парадом в Петербурге и Кронштадте наблюдали десятки тысяч зрителей. Парад прошел на Неве и в Финском заливе.