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Майор ДПС помог ребенку, получившему тепловой удар на параде в Петербурге

Происшествия

Пострадавшего ребенка передали медикам

Майор ДПС помог ребенку, получившему тепловой удар на параде в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Кораблик Петра I на Неве во время военно-морского парада

Санкт-Петербург, 29 июля 2018, 13:49 — REGNUM  Восьмилетний мальчик, вместе с родителями пришедший на военно-морской парад в Петербурге, получил солнечный удар и едва не упал в Неву. На помощь пришел дежуривший неподалеку майор ДПС. Жизнь ребенка сейчас вне опасности.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, во время парада, около 11:30, на набережной Кутузова ребенку стало плохо из-за долгого пребывания на солнце. Облокотившись на парапет, он не удержался и упал на тротуар, рядом с поверхностью воды, что представляло угрозу жизни.

Это увидел командир отдельного батальона ДПС №1 регионального УГИБДД майор полиции Константин Корой. Он срочно доставил пострадавшего ребенка вместе с родителями в патрульную машину и вызвал скорую помощь.

«До приезда скорой помощи ребенок находился в патрульной машине. Сейчас мальчик госпитализирован и его жизни ничего не угрожает», — отметили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, за Главным военно-морским парадом в Петербурге и Кронштадте наблюдали десятки тысяч зрителей. Парад прошел на Неве и в Финском заливе.

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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