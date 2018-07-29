СМИ: На параде в честь дня ВМФ в Петербурге катер врезался в мост

Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM В ходе главного военно-морского парада по случаю дня ВМФ России в Санкт-Петербурге десантный катер типа «Серна» навалился левым бортом на опору Благовещенского моста через Неву. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, катер немного снесло течением от впереди идущих кораблей и он навалился левым бортом на опору Благовещенского моста.

После удара катер смог отойти от опоры, выровнять курс и продолжить движение.

Стоит отметить, что в пресс-службе Западного военного округа эту информацию опровергли и заявили, что на параде по случаю дня ВМФ России в Санкт-Петербурге инцидентов не было.