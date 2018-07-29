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Двое юношей погибли от отравления неизвестным веществом под Петербургом

Происшествия

Чем отравились молодые люди — пока неизвестно

Сестрорецк, Санкт-Петербург, 29 июля 2018, 13:09 — REGNUM  Двое молодых людей, еще не достигших совершеннолетия, погибли от отравления неизвестным веществом в Курортном районе Санкт-Петербурга. Их тела были обнаружены утром 28 июля в лесополосе города Сестрорецка.

По факту гибели юношей 2001 и 2002 года рождения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления обстоятельств и причины смерти подростков. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили 29 июля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По данным интернет-газеты «Фонтанка», оба погибших учились в десятом классе, но в разных школах, дружили между собой, оба имели проблемы с поведением.

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Отравления химическими веществами
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