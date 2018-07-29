В Киеве боевики пытались помешать застройке экопарка

Киев, , 09:41 — REGNUM В Киеве украинские националисты устроили беспорядки из-за начала застройки района экологического парка Осокорки. Об этом сегодня, 29 июля, сообщают украинские СМИ.

Инцидент произошел 28 июля. Боевики из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрались на строительной площадке и решили сперва сломать забор, который её ограждает.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они потребовали от боевиком разойтись, но те в ответ стали провоцировать стражей порядка, выкрикивая оскорбления и проявляя агрессию.

В итоге полицейские задержали двух боевиков. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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