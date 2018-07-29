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В результате стрельбы в Новом Орлеане погибли три человека

Происшествия

Ещё семь человек получили ранения

В результате стрельбы в Новом Орлеане погибли три человека
Matt Popovich
Полицейская машина

Новый Орлеан, США, 29 июля 2018, 08:47 — REGNUM  В американском городе Новый Орлеан в результате стрельбы погибли три человека, ещё семь получили ранения. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала как минимум три человека были убиты в результате стрельбы. Семь человек получили ранения и были госпитализированы.

Полиция Нового Орлеана выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Происшествия в США
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