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В Московской области пригородный электропоезд сбил трёх человек

Происшествия

Один из пострадавших погиб, ещё двое были госпитализированы

В Московской области пригородный электропоезд сбил трёх человек
Антон Привальский © ИА Красная Весна
Электрички

Красногорск, 29 июля 2018, 08:39 — REGNUM  Пригородная электричка сбила трёх человек в Московской области. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба транспортного управления полиции по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел в районе станции Чехов в Подмосковье в ночь на 29 июля. Женщина и двое мужчин переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и были сбиты проезжающим электропоездом.

Один мужчина скончался на месте. Ещё двое пострадавших были госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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