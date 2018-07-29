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Американский рэпер Boonk Gang госпитализирован с пулевыми ранениями

Происшествия

Исполнитель получил два огнестрельных ранения в ногу

Американский рэпер Boonk Gang госпитализирован с пулевыми ранениями
alanbatt
Скорая помощь

Вашингтон, 29 июля 2018, 08:21 — REGNUM  Американский рэпер Джон Роберт Хилл Джуниор, известный под псевдонимом Boon Gang получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. Об этом он сам сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter накануне, 28 июля.

Он сообщил, что получил две пули в ногу. Также рэпер выложил фотографии из госпиталя.

«Получил два ранения, но я цел», — написал он.

Затем рэпер решил выложить видеозапись, на которой он продемонстрировал свои раны.

Обстоятельства стрельбы, в результате которой Boon Gang получил ранения не уточняются.

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