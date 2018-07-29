Американский рэпер Boonk Gang госпитализирован с пулевыми ранениями

Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Американский рэпер Джон Роберт Хилл Джуниор, известный под псевдонимом Boon Gang получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. Об этом он сам сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter накануне, 28 июля.

Он сообщил, что получил две пули в ногу. Также рэпер выложил фотографии из госпиталя.

«Получил два ранения, но я цел», — написал он.

Затем рэпер решил выложить видеозапись, на которой он продемонстрировал свои раны.

Обстоятельства стрельбы, в результате которой Boon Gang получил ранения не уточняются.

Читайте развитие сюжета: В результате стрельбы в Новом Орлеане погибли три человека