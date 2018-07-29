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Задержан мужчина, ранивший полицейского в центре Москвы

Происшествия

Он скрывался с 27 июля

Москва, 29 июля 2018, 06:01 — REGNUM  Подозреваемый в нападении на полицейского возле посольства Словакии в Москве задержан. Об этом 29 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время задержанный доставляется для проведения следственных действий», — уточнила Волк.

Отмечается, что злоумышленника, который нанес сотруднику полиции несколько ножевых ранений, задержали на территории Московской области. Он скрывался с 27 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, командир взвода полиции по охране диппредставительств и консульств подвергся нападению вооруженного мужчины 27 июля. Инцидент произошел возле дома 33 на 1-й Брестской улице. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ, «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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