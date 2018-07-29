В Белграде убит адвокат, защищавший Слобода Милошевича

Белград, , 01:45 — REGNUM Адвокат Миша Огнянович, входивший в команду защитников экс-президента Югославии Слобода Милошевича в Гаагском трибунале, убит на пороге своего дома в Белграде. Об этом сообщает сербское издание Blic.

Неизвестные напали на 57-летнего юриста вечером 28 июля, когда он направлялся к дому вместе с сыном. 26-летний сын адвоката получил тяжелые огнестрельные ранения, сам Огнянович погиб.

Полиция оцепила квартал, где произошло убийство. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Издание отмечает, что убийство Огняновича могло стать эпизодом криминальных разборок. В последние годы адвокат защищал криминального авторитета Луку Бойовича, несколько друзей которого погибли в последние месяцы в ходе войны преступных группировок.