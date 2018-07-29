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В Калифорнии не менее пяти человек погибли из-за лесного пожара

Происшествия

От 12 до 20 человек числятся пропавшими без вести

Сакраменто, США, 29 июля 2018, 00:58 — REGNUM  Крупный лесной пожар, бушующий на севере американского штата Калифорния унес жизни по меньшей мере пяти человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Двое погибших — пожарные. В окрестностях Реддинга погибли два малолетних ребенка и их 70-летняя родственница. По данным полиции, от 12 до 20 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели оператора бульдозера, который вел борьбу с огнем, и госпитализации троих пожарных. Президент США Дональд Трамп 28 июля объявил о введении в Калифорнии режима ЧС и распорядился предоставить штату федеральную поддержку.

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Лесные пожары — 2018
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