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Под Москвой в ДТП с автобусом пострадали 20 человек

Происшествия

Среди них — один ребенок

Домодедово, Московская область, 29 июля 2018, 00:44 — REGNUM  Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Домодедовском районе Подмосковья выросло до 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что среди пострадавших — один ребенок. В Домодедовскую больницу доставлены 13 человек, еще семеро госпитализированы в травматологический центр в Подольске.

Как передавало ИА REGNUM, авария с участием пассажирского автобуса произошла 28 июля на трассе А-107. Ранее сообщалось о 12 пострадавших. Автобус следовал из Москвы в Ижевск.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье в результате ДТП пострадали 12 человек

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Аварии пассажирского автотранспорта
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