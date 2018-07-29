Под Москвой в ДТП с автобусом пострадали 20 человек

Домодедово, Московская область, , 00:44 — REGNUM Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Домодедовском районе Подмосковья выросло до 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что среди пострадавших — один ребенок. В Домодедовскую больницу доставлены 13 человек, еще семеро госпитализированы в травматологический центр в Подольске.

Как передавало ИА REGNUM, авария с участием пассажирского автобуса произошла 28 июля на трассе А-107. Ранее сообщалось о 12 пострадавших. Автобус следовал из Москвы в Ижевск.

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