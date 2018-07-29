Автомобиль сбил группу пешеходов в Самарской области

Самара, 29 июля 2018, 00:00 — REGNUM В Камышлинском районе Самарской области легковой автомобиль сбил шестерых пешеходов (четверо детей и двое взрослых). Об этом сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
По предварительным данным, автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина, съехал на обочину дороги и совершил наезд на пешеходов.
«Пострадали четверо несовершеннолетних…, а также двое взрослых», — сказал источник.
Отмечается, что все пешеходы, получившие различные травмы, доставлены в местную больницу.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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