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В летевший из Кишинева в Санкт-Петербург самолет ударила молния

Происшествия

В момент ЧП в воздушном судне находилось более 100 человек

В летевший из Кишинева в Санкт-Петербург самолет ударила молния
Молния и самолет

Кишинёв, 28 июля 2018, 19:46 — REGNUM  В пассажирский самолет авиакомпании Air Moldova, который летел из Кишинева в Санкт-Петербург, ударила молния. Об этом говорится на странице авиакомпании в соцсети Facebook.

«В самолет E190 … через 10 минут после взлёта попала молния», — говорится в сообщении.

В момент ЧП в воздушном судне находилось 113 пассажиров и члены экипажа. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

Отмечается, что самолет E190 вернулся в аэропорт Кишинева.

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Авиапроисшествия
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