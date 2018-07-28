В Подмосковье в результате ДТП пострадали 12 человек

Домодедово, Московская область, , 18:17 — REGNUM В Домодедовском районе Подмосковья опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Ижевск. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

ДТП произошло в субботу, 28 июля, на трассе А-107. По последним данным, в результате инцидента пострадали 12 человек.

«При опрокидывании автобуса … пострадали 12 человек», — сказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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