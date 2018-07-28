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Житель Москвы напал на полицейских в Калужской области

Происшествия

Мужчина находился в международном розыске и активно сопротивлялся своему задержанию

Житель Москвы напал на полицейских в Калужской области
Peacemaker
Файер

Калуга, 28 июля 2018, 16:28 — REGNUM  В Калужской области в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Москвы, напавшего с фаером на сотрудников полиции. Об этом сообщила 28 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

По ее словам, в мае 2018 года сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, в связи с имеющейся информацией о нахождении 41-летнего жителя столицы в международном розыске, прибыли для его задержания в Культурно-образовательный центр «Этномир» Боровского района.

В процессе задержания, 41-летний подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. Мужчина зажег фаер и нанес им удары сотрудникам полиции. Стражам порядка были причинены повреждения в виде ожогов.

Между тем, мужчина был задержан. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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