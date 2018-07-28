В Химках неизвестный ограбил отделение одного из банков

Химки, Московская область, , 16:20 — REGNUM Мужчину, ограбившего отделение одного из банков, разыскивают в Подмосковье. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Инцидент произошел в субботу, 28 июля, на Юбилейном проспекте в Химках.

«Неизвестный (вошел в один из банков) и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги, после чего скрылся», — сказал источник.

В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленник.

По предварительным данным, добычей злоумышленника стали около полмиллиона рублей.

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