Китай помогает Лаосу преодолеть последствия природной катастрофы

Пекин, , 14:37 — REGNUM Госсоветом КНР принято экстренное решение об оказании неотложной гуманитарной помощи Лаосу, где в результате прорыва дамбы и обрушения плотины произошла трагедия с человеческими жертвами и значительным материальным ущербом, сообщает 28 июля Синьхуа.

Правительству Лаоса будут предоставлены 100 лодок, 500 палаток, 100 комплектов оборудования для очистки воды и другие необходимые грузы. В настоящий момент соответствующие ведомства КНР принимают меры по доставке помощи в пострадавшие районы Лаоса.