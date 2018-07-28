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Китай помогает Лаосу преодолеть последствия природной катастрофы

Происшествия

Прорыв дамбы в этой стране привел к тяжелым последствиям

Пекин, 28 июля 2018, 14:37 — REGNUM  Госсоветом КНР принято экстренное решение об оказании неотложной гуманитарной помощи Лаосу, где в результате прорыва дамбы и обрушения плотины произошла трагедия с человеческими жертвами и значительным материальным ущербом, сообщает 28 июля Синьхуа.

Правительству Лаоса будут предоставлены 100 лодок, 500 палаток, 100 комплектов оборудования для очистки воды и другие необходимые грузы. В настоящий момент соответствующие ведомства КНР принимают меры по доставке помощи в пострадавшие районы Лаоса.

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