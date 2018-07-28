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На Украине обрушилось здание студенческого общежития

Происшествия

Инцидент произошел в Житомирской области

На Украине обрушилось здание студенческого общежития
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Полуразрушенное общежитие

Житомир, Украина, 28 июля 2018, 13:17 — REGNUM  На Украине в Житомирской области произошло частичное обрушение пятиэтажного здания студенческого общежития. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Инцидент произошел сегодня около 6:00 по местному времени в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума.

Пятиэтажное здание студенческого общежития частично обрушилось. В результате обвала были полностью разрушены 25 жилых комнат общей площадью 250 кв. м.

В счастью, в связи с летними каникулами в общежитии никого не было и никто не пострадал.

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Обрушения зданий
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