На Украине обрушилось здание студенческого общежития

Житомир, Украина, , 13:17 — REGNUM На Украине в Житомирской области произошло частичное обрушение пятиэтажного здания студенческого общежития. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Инцидент произошел сегодня около 6:00 по местному времени в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума.

Пятиэтажное здание студенческого общежития частично обрушилось. В результате обвала были полностью разрушены 25 жилых комнат общей площадью 250 кв. м.

В счастью, в связи с летними каникулами в общежитии никого не было и никто не пострадал.