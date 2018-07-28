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Пятеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Омске

Происшествия

Проводится доследственная проверка

Пятеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Омске
bstad
Строительные леса

Омск, 28 июля 2018, 11:31 — REGNUM  В Омске пострадали пятеро рабочих одного из предприятий в результате обрушения строительных лесов. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Омской области.

По данным СК, обрушение строительных лесов произошло на территории предприятия, расположенного по адресу: Омск, улица Нефтяной переулок. В результате обрушения лесов с большой высоты на землю упали пятеро рабочих.

Трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое — с травмами средней степени тяжести.

На месте происшествия работает следственная группа. Организована доследственная проверка. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Происшествия на стройках
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