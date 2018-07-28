В Китае восемь человек погибли в результатет обрушения крыши моста

Пекин, , 09:22 — REGNUM На востоке Китайской Народной Республики в провинции Чжэцзян произошло обрушение крытого моста, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сегодня, 28 июля, сообщают китайские СМИ со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошёл вечером 27 июля близ города Ханчжоу. Была сильная гроза и несколько местных жителей решили спрятаться от непогоды на крытом мосту. По неизвестной пока причине крыша моста обрушилась и несколько человек оказались заблокированными под завалами.

После обрушения была организована спасательная операция, в которой были задействованы несколько сотен человек, в том числе полиция.

В ходе спасательной операции из-под завалов моста были извлечены 11 человек. Все они были в тяжелом состоянии и их экстренно доставили в больницу. Медикам удалось спасти жизни только троим из них.

Правоохранительные органы и местные власти выясняют причины обрушения моста.