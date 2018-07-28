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В результате стрельбы в доме престарелых в Техасе погибли три человека

Происшествия

Полиция ведет расследование

Вашингтон, 28 июля 2018, 09:05 — REGNUM  В доме престарелых, который расположен в американском городе Робстаун (США, штат Техас) в результате стрельбы погибли три человека. Об этом накануне, 27 июля, пишет The New York Times со ссылкой на начальника полиции города Эразмо Флорес.

По данным полиции, в результате стрельбы в доме престарелых погибли три человека, в том числе сам стрелок. Нападавший был нейтрализован ещё до приезда полиции. Как именно это произошло не уточняется. При осмотре места преступления были обнаружены ещё две жертвы стрелка. Все убитые пока не опознаны.

Полиция расследует данный инцидент.

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