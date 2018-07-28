На востоке Китая обрушился мост, есть погибшие и раненые

Ханчжоу, Китай, , 05:53 — REGNUM Восемь человек погибли, еще трое получили ранения в результате обрушения моста близ гостиницы в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Верхняя часть моста в деревне Ланган уезда Тунлу города Ханчжоу обрушилась около 19:40 по местному времени. Все раненые немедленно были доставлены во второй городской госпиталь для оказания экстренной помощи. Очевидцы утверждают, что причиной обрушения стал штормовой ветер.

В это время жители деревни мирно беседовали и отдыхали, укрываясь от ливня в гостинице. Большинство застрявших под завалами были пожилыми людьми и все они находятся в критическом состоянии. В связи с инцидентом начато расследование.

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