На Храмовой горе: израильской полицией задержаны 24 человека

Иерусалим, Израиль, , 05:31 — REGNUM Задержание 24 человек, подозреваемых в участии в беспорядках, проведено в Иерусалим, сообщает полиция Израиля в Twitter.

«В общей сложности задержаны 24 подозреваемых в беспорядках на Храмовой горе, которые начались после главной пятничной молитвы», — сказано в сообщении.

В ходе беспорядков, как сообщается, ранены четверо сотрудников полиции.

Напомним, столкновения на Храмовой горе произошли между членами арабо-мусульманской общины Иерусалима и израильскими полицейскими.

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