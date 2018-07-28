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Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП под Саратовом

Происшествия

Еще трое получили травмы

Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП под Саратовом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Саратов, 28 июля 2018, 05:10 — REGNUM  Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Вольском районе Саратовской области, сообщает телеканал «Звезда».

На 146-м километре дороги Р-228 Сызрань-Волгоград недалеко от населенного пункта Талалихино столкнулись два легковых автомобиля — «Лада-Калина» и Nissan. Сообщается, что в обеих машинах ехали семьи с детьми. Обстоятельства ДТП пока выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально число погибших в аварии оценивалось в три человека, а пять человек получили травмы. Сейчас сообщается о трех людях, получивших травмы разной степени тяжести, и о четырех погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли в Саратовской области при столкновении двух машин

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Дорожно-транспортные происшествия
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