Небоскреб Trump Tower оцепили из-за подозрительных пакетов

Нью-Йорк, США, , 03:46 — REGNUM Полиция Нью-Йорка оцепила небоскреб Trump Tower из-за обнаружения в башне трех подозрительных сумок, сообщает CNN.

Отмечается, что пакеты расположены в трех разных частях небоскреба. Возле Trump Tower перекрыто дорожное движение, на место уже прибыли саперы, спасательные службы и скорая помощь.

CNN сообщает, что несмотря на серьезные меры обеспечения безопасности в небоскребе, на первых его этажах располагаются магазины и кафе, куда потенциально злоумышленники могли пронести подозрительные пакеты. Тем не менее, пока нет достоверной информации где были обнаружены подозрительные предметы.

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