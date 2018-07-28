В Японии из-за тайфуна отменили более 30 внутренних авиарейсов

Токио, , 03:30 — REGNUM Авиакомпании Японии отменили более 30 внутренних рейсов из-за приближения тайфуна «Джондари», сообщает NHK.

Сообщается, что тайфун передвигается со скоростью 40 километров в час и направляется к северо-западу. Японские власти сообщают: ожидается, что тайфун повернет на запад и приблизится к островам Ицзу, а затем может пройти через центральную и западную часть Японии.

Японские эксперты считают, что «Джондари» может нанести Японии значительный ущерб, в связи с чем советуют жителям японских островов внимательно следить за прогнозом погоды и заранее эвакуироваться в случае потенциальной угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля на Японию обрушился мощный тайфун «Прапирун», в результате которого погибли более двухсот человек. В стране не работали крупные предприятия, были разрушены некоторые дороги и мосты.