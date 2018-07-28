Дайверы-волонтеры ищут жертв лесных пожаров в Греции

Афины , , 00:01 — REGNUM К поиску жертв лесных пожаров в Греции, пытавшихся спастись в море, подключились дайверы-волонтеры, 27 июля передает агентство Associated Press.

«Надеюсь, мы никого не обнаружим. Но это то, что нужно сделать. Поэтому, если мы сможем что-то сделать, то все в порядке, я бы хотела помочь», — пояснила журналистам участник команды дайверов, Мартина Зимити из Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля лесные пожары, начавшиеся в районах Кинета и Пентели в греческой Аттике, охватили предместья Афин и часть побережья. Многие жители и туристы, застигнутые огнем на берегу, попытались спастись в море. Часть из них пропала без вести.

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