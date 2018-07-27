Суббота, 28 Июля 2018 года
00:26:38 МСК

Испанские спасатели вытащили из моря уже 774 мигранта. Число может возрасти

Происшествия

За сутки у южного побережья Испании были обнаружены 52 лодки с нелегальными мигрантами

Испанские спасатели вытащили из моря уже 774 мигранта. Число может возрасти
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы ЕС

Мадрид, 27 июля 2018, 22:41 — REGNUM  Испанские морские спасатели нашли и эвакуировали за истекшие сутки 774 мигранта, пытавшихся на лодках преодолеть Гибралтарский пролив, сообщает 27 июля пресс-центр испанской службы спасения на море.

Уточняется, что все спасенные были обнаружены на 52 лодках, причем один из спасенных находится в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

Напомним, днем ранее испанские спасатели обнаружили в прибрежных водах более 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, нелегальный миграционный поток из стран Африки и Ближнего Востока через Средиземное море не ослабевает из-за войн и разрушения сразу нескольких государств региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Испанские спасатели выловили в море очередную партию мигрантов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить