Три человека погибли в Саратовской области при столкновении двух машин

Саратов, , 22:05 — REGNUM В Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, в том числе ребёнок. Об этом сегодня, 27 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на областную ГИБДД.

Сообщается, что столкнулись две легковых автомобиля — Nissan и Lada Kalina. Погибли три человека, в том числе ребёнок. Ещё пять человек были госпитализированы.

Уточняется, что ДТП произошло на 147-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань — Волгоград в четырех километрах к югу от населенного пункта Талалихино.

Причины ДТП выясняются.