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Власти Греции выплатят компенсации пострадавшим от лесных пожаров

Происшествия

Единовременное пособие для семей погибших составит €10 тысяч

Афины , 27 июля 2018, 22:09 — REGNUM  Правительство Греции распорядилось выплатить единовременное пособие в размере €10 тыс. ($11,6 тыс.) семьям погибших в результате лесных пожаров, 27 июля передает агентство Reuters.

Также планируются компенсации для раненых и для граждан, потерявших жилье, — в пожарах на востоке Аттики сгорело не менее 500 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пожары, охватившие предместья Афин и побережье, привели к гибели не менее чем 87 человек. В связи с трагедией в Греции был объявлен трехдневный траур.

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Лесные пожары — 2018
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