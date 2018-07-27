За истекшие сутки в секторе Газа застрелены два палестинца

Тель-Авив, , 21:55 — REGNUM За последние сутки на границе сектора Газа убиты два палестинца и свыше 250 были ранены, сообщает 27 июля газета «Гаарец», ссылаясь на данные медицинского ведомства палестинского анклава.

По имеющимся данным, два человека погибли, еще 90 получили огнестрельные ранения, и 11 из них находятся в критическом состоянии.

Общее количество пострадавших достигло за истекший день 264 человек.

По информации израильских военных, в демонстрациях протеста участвовало около семи тыс. человек. Армия обороны Израиля сообщила о применении протестующими камней, канистр и горящих шин.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе сектора Газа не прекращаются акции протеста и инциденты, в ходе которых армия Израиля применяет артиллерию и боевую авиацию.

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