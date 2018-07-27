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Премьер-министр Греции принял «всю политическую ответственность» за пожары

Происшествия

Ципрас обещает подготовить национальный план борьбы с несанкционированным строительством и реформировать службы гражданской защиты

Афины , 27 июля 2018, 22:07 — REGNUM  Премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя «всю политическую ответственность» за лесные пожары, которые унесли жизни десятков жителей пригородов Афин и туристов, 27 июля передает агентство Reuters.

«Я призвал вас сегодня сегодня в первую очередь для того, чтобы взять на себя всю политическую ответственность перед моим кабинетом и греческим народом за эту трагедию», — заявил Ципрас на заседании кабинета министров.

Премьер-министр также пообещал подготовить национальный план борьбы с несанкционированным строительством и реформировать службы гражданской защиты, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате двух крупных лесных пожаров 23 июля на окраинах Афин и на побережье в огне оказались тысячи домов, погибли не менее 87 человек.

После трагедии очевидцы и пострадавшие обвинили спасателей и пожарных, а также власти Греции, в неорганизованных действиях по эвакуации жителей и тушению огня.

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Лесные пожары — 2018
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