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Появилась видеозапись нападения на командира взвода полиции в Москве

Происшествия

Нападавшего ищут, возбуждено уголовное дело

Москва, 27 июля 2018, 21:08 — REGNUM  В сети интернет появилась видеозапись момента нападения на сотрудника полиции в центре Москвы. Видеоролик был опубликован сегодня, 27 июля, телеканалом «Москва 24».

На видеозаписи видно, как злоумышленник атакует полицейского и несколько раз ударяет его ножом. Затем он бегом покидает место преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадавшим сотрудником правоохранительных органов является командир взвода полиции по охране дипломатических представительств и консульств.

Нападение было совершено около 15:00 по московскому времени возле здания посольства Словакии.

Полиция ведет поиски нападавшего. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Пострадавший полицейских доставлен в больницу. У него проникающее ранение груди.

Читайте ранее в этом сюжете: При нападении в Москве ранен командир взвода полиции по охране посольств

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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