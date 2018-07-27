Пятница, 27 Июля 2018 года
22:29:21 МСК

Микроавтобус столкнулся с поездом на Украине: есть жертвы и пострадавшие

Происшествия

Авария произошла в Черновицкой области

с. Мамаевцы, Украина, 27 июля 2018, 20:55 — REGNUM  Два человека погибли и ещё семеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса с поездом 27 июля в Черновицкой области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Мамаевцы Кицманского района.

По предварительным данным, 62-летний водитель попытался пересечь переезд при мигающем светофоре и звуковом сигнале о приближающемся поезде.

Сообщается, что все пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Водитель микроавтобуса задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на железнодорожных переездах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить