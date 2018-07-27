Микроавтобус столкнулся с поездом на Украине: есть жертвы и пострадавшие

с. Мамаевцы, Украина, , 20:55 — REGNUM Два человека погибли и ещё семеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса с поездом 27 июля в Черновицкой области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Мамаевцы Кицманского района.

По предварительным данным, 62-летний водитель попытался пересечь переезд при мигающем светофоре и звуковом сигнале о приближающемся поезде.

Сообщается, что все пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Водитель микроавтобуса задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.