Микроавтобус столкнулся с поездом на Украине: есть жертвы и пострадавшие

с. Мамаевцы, Украина, 27 июля 2018, 20:55 — REGNUM Два человека погибли и ещё семеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса с поездом 27 июля в Черновицкой области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Мамаевцы Кицманского района.
По предварительным данным, 62-летний водитель попытался пересечь переезд при мигающем светофоре и звуковом сигнале о приближающемся поезде.
Сообщается, что все пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Водитель микроавтобуса задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.