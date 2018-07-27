Чернобыльские ягоды: полиция задержала собирателей радиоактивной черники

Чернобыль, Украина, , 20:56 — REGNUM Три человека были задержаны украинской полицией во время сбора черники в чернобыльской зоне отчуждения, сообщили в пресс-службе полиции 27 июля на официальной странице ведомства в Facebook.

Задержанные успели собрать примерно сорок литров ягоды. Изъятый «улов» передан на экспертизу. Сборщикам ягод грозит максимальный штраф, эквивалентный 23 тыс. рублей, или до трех лет ограничения свободы.

Напомним, в начале июля 2018 года в одном из поселков Житомирской области, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, в молоке обнаружили радиоактивный изотоп цезий-137.

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