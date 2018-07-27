Пятница, 27 Июля 2018 года
22:29:16 МСК

Чернобыльские ягоды: полиция задержала собирателей радиоактивной черники

Происшествия

Ягоды, скорее всего, собирали на продажу

Чернобыльские ягоды: полиция задержала собирателей радиоактивной черники
Michał Huniewicz
Дозиметр радиации

Чернобыль, Украина, 27 июля 2018, 20:56 — REGNUM  Три человека были задержаны украинской полицией во время сбора черники в чернобыльской зоне отчуждения, сообщили в пресс-службе полиции 27 июля на официальной странице ведомства в Facebook.

Задержанные успели собрать примерно сорок литров ягоды. Изъятый «улов» передан на экспертизу. Сборщикам ягод грозит максимальный штраф, эквивалентный 23 тыс. рублей, или до трех лет ограничения свободы.

Напомним, в начале июля 2018 года в одном из поселков Житомирской области, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, в молоке обнаружили радиоактивный изотоп цезий-137.

Читайте также: В Житомирской области обнаружили «чернобыльское» молоко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чернобыльская трагедия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить