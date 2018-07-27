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Украинские боевики нанесли удар по двум сёлам в ДНР

Происшествия

Информация о разрушениях и жертвах уточняется

Украинские боевики нанесли удар по двум сёлам в ДНР
© ИА Красная Весна
Разрушения. ДНР

Соледар, ДНР, 27 июля 2018, 20:48 — REGNUM  ВСУ обстреляли посёлки Саханка и Ленинское, сообщили 27 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Украинские боевики, занимающие посёлок Широкино, выпустили по Саханке около двадцати пуль из установки ЗУ-23−2, а затем шесть мин калибра 82 мм.

Столько же мин прилетело в посёлок Ленинское из населённого пункта Водяное.

Напомним, ранее боевики ВСУ обстреляли населённые пункты Ясиноватая и Коминтерново.

Читайте подробнее: ВСУ обстреляли ДНР на двух направлениях

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