В 2018 году в Грузии задержали 98 наркоторговцев

Тбилиси, , 20:33 — REGNUM С января по июль 2018 года правоохранительные органы Грузии задержали 98 человек по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств, сообщили 27 июля в пресс-службе МВД Грузии.

За отчетный период было изъято 15 кг героина, 1,4 кг кокаина, 1,2 кг канабиса, более 7,1 тыс. таблеток психотропных веществ и 1,2 кг полусинтетических амфетаминов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июня сотрудники МВД Грузии задержали 72 человек за незаконный сбыт наркотиков. С января по июнь 2018 года было изъято 13 кг героина

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