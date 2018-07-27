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В 2018 году в Грузии задержали 98 наркоторговцев

Происшествия

За отчетный период было изъято 15 кг героина

Тбилиси, 27 июля 2018, 20:33 — REGNUM  С января по июль 2018 года правоохранительные органы Грузии задержали 98 человек по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств, сообщили 27 июля в пресс-службе МВД Грузии.

За отчетный период было изъято 15 кг героина, 1,4 кг кокаина, 1,2 кг канабиса, более 7,1 тыс. таблеток психотропных веществ и 1,2 кг полусинтетических амфетаминов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июня сотрудники МВД Грузии задержали 72 человек за незаконный сбыт наркотиков. С января по июнь 2018 года было изъято 13 кг героина

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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