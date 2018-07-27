Над Тбилиси навис пыльный смог

Тбилиси, , 19:38 — REGNUM

С утра 27 июля жители Тбилиси заметили нависший над городом смог, который особенно хорошо виден над фоне горы Мтацминда. В условиях стоящей в столице Грузии жары, закрытого облаками неба и отсутствия малейшего движения воздуха тбилисцы восприняли это явление как туман.

Оказалось, что над городом навис вовсе не туман от вызванных жарой испарений, а пыльная масса. В агентстве охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии объяснили это явление взаимодействием горячих и холодных воздушных масс и назвали его характерным во время подобных синоптических процессов.

«Из-за сложившейся синоптической ситуации (взаимодействия движущихся с юга горячих воздушных масс и с севера от Закавказья сравнительно холодных воздушных масс) на большей части Восточной Грузии, в том числе в Тбилиси, имеет место распространение пыльных масс с южных регионов страны. По разъяснению специалистов агентства, во время подобных синоптических процессов распространение пыльных масс — характерное явление», — говорится в сообщении агентства.

Отметим, что даже старожилы Тбилиси подобного распространения пыльных масс и пыльного смога над городом не помнят, хотя многим запомнились участившиеся в последние годы грязные дожди.