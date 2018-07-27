В Конго потерпел крушение грузовой самолёт

Киншаса, , 19:34 — REGNUM В провинции Касаи в Конго потерпел крушение грузовой самолет, 27 июля передает агентство Associated Press.

По сообщениям официальных лиц, крушение произошло вблизи города Камако. Четверо человек, находившихся на борту самолета, погибли, двое выжили и находятся в госпитале Камако.

Также сообщается, что самолет направлялся в Кабунгу на границе с Анголой. Причина аварии на данный момент неизвестна.

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