При нападении в Москве ранен командир взвода полиции по охране посольств

Москва, , 19:10 — REGNUM Пострадавшим при нападении в центре Москвы сотрудником полиции оказался командир взвода полка по охране посольств и консульств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как передавало ИА REGNUM, днём 27 июля неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения в грудь сотруднику полиции в районе дома №33 по улице 1-я Брестская. Пострадавший был госпитализирован.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Полиция разыскивает мужчину 25−30 лет высокого роста, одетого в подвёрнутые синие джинсы, тёмную ветровку и чёрные мокасины, на голове — чёрная вязаная шапка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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