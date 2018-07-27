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Нападение на полицейского в центре Москвы: СКР возбудил уголовное дело

Происшествия

Полиция разыскивает вооружённого мужчину

Москва, 27 июля 2018, 18:54 — REGNUM  Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мужчины на сотрудника полиции днём 27 июля в центре Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления ведомства.

По данным следствия, неизвестный умышленно нанёс несколько ножевых ранений в область груди сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, и скрылся с места происшествия.

Сообщается, что пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу. В настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Предпринимаются меры по розыску и задержанию подозреваемого.

Как ранее передавало ИА REGNUM, инцидент произошёл около 15:00 на улице 1-я Брестская. Правоохранители разыскивают мужчину высокого роста, на вид 25−30 лет, одетого в синие джинсы, тёмную ветровку и черные мокасины. В МВД предупредили, что преступник вооружён и очень опасен.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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