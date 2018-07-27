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Вооружённый мужчина напал на сотрудника полиции в центре Москвы

Происшествия

Злоумышленник нанёс ранения полицейскому острым предметом

Москва, 27 июля 2018, 18:41 — REGNUM  Неизвестный мужчина совершил нападения на сотрудника полиции днём 27 июля в центре Москвы, сообщили в столичном управлении МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 15:00 возле дома №33 по улице 1-я Брестская. Неизвестный нанёс ранения полицейскому острым предметом, после чего скрылся.

В настоящее время полиция предпринимает меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

В Telegram-канале Mash сообщается, что правоохранители разыскивают мужчину 25−30 лет высокого роста, одетого в синие джинсы, тёмную ветровку и черные мокасины. МВД предупреждает, что преступник вооружён и очень опасен.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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