Вооружённый мужчина напал на сотрудника полиции в центре Москвы

Москва, , 18:41 — REGNUM Неизвестный мужчина совершил нападения на сотрудника полиции днём 27 июля в центре Москвы, сообщили в столичном управлении МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 15:00 возле дома №33 по улице 1-я Брестская. Неизвестный нанёс ранения полицейскому острым предметом, после чего скрылся.

В настоящее время полиция предпринимает меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

В Telegram-канале Mash сообщается, что правоохранители разыскивают мужчину 25−30 лет высокого роста, одетого в синие джинсы, тёмную ветровку и черные мокасины. МВД предупреждает, что преступник вооружён и очень опасен.

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