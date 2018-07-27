Во владимирской колонии от пневмонии умер заключенный

Владимир, , 17:51 — REGNUM СУ СК РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту смерти осужденного, который отбывал наказание в колонии во Владимирской области. По данным СМИ, мужчина умер от пневмонии, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Мужчина умер еще 6 июля, дело было возбуждено 12 июля после того, как его мать побывала на личном приеме у руководителя регионального управления СКР, сообщил портал «Зебра ТВ». При этом родители осужденного уверяют, что видели на теле своего сына множественные кровоподтеки. При этом уже сейчас есть результаты повторного вскрытия: следователи зафиксировали синяки, но причиной смерти действительно стала двухсторонняя пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Брянской области было возбуждено уголовное дело об убийстве осужденного в колонии №6. Сотрудник, который подозревается в убийстве и превышении должностных полномочий, сейчас арестован.

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