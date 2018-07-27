По факту исчезновения журналиста в Нижнем Новгороде возбуждено дело

Нижний Новгород, , 17:44 — REGNUM По факту исчезновения корреспондента издательского дома «Аргументы и факты» Сергея Грачева, который находился в командировке в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело. Об этом заявила старший помощник СУ СКР по Нижегородской области Юлия Склярова.

«В настоящий момент следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляют комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

По какой именно статье возбуждено дело, Склярова не уточнила.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сергея Грачева последний раз видели выходящим из гостиницы Sheraton вечером 21 июля. С этого момента о местонахождении журналиста ничего не известно.

В Нижнем Новгороде он находился в командировке, приехал на фестиваль российского кино «Горький fest». При себе имел аккредитацию журналиста.

К поискам подключились волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь».

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