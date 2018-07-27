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За смертельное ДТП в Узбекистане гражданин США получил штраф

Происшествия

Суд назначил наказание ниже низшего предела

Ташкент, 27 июля 2018, 17:43 — REGNUM  В Ташкенте Юнсабадский районный суд сохранил водительские права и свободу гражданину США, который насмерть сбил женщину в Ташкенте, сообщает 27 июля издание Report.Uz.

Суд назначил наказание ниже низшего предела, руководствуясь 57-й статьей уголовного кодекса, когда учитываются обстоятельства, существенно снижающие степень общественной опасности.

Гражданину США, уроженец Афганистана Моухманду А. необходимо лишь заплатить штраф в размере 17,2 млн сумов ($2,2 тыс.).

Напомним, 4 апреля на улице Амира Темура Моухманд А. на пешеходном переходе сбил 33-летнюю женщину, которая скончалась от полученных травм в больнице. Водитель признался, что не заметил пешеход из-за «невнимательности».

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Дорожно-транспортные происшествия
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