За смертельное ДТП в Узбекистане гражданин США получил штраф

Ташкент, , 17:43 — REGNUM В Ташкенте Юнсабадский районный суд сохранил водительские права и свободу гражданину США, который насмерть сбил женщину в Ташкенте, сообщает 27 июля издание Report.Uz.

Суд назначил наказание ниже низшего предела, руководствуясь 57-й статьей уголовного кодекса, когда учитываются обстоятельства, существенно снижающие степень общественной опасности.

Гражданину США, уроженец Афганистана Моухманду А. необходимо лишь заплатить штраф в размере 17,2 млн сумов ($2,2 тыс.).

Напомним, 4 апреля на улице Амира Темура Моухманд А. на пешеходном переходе сбил 33-летнюю женщину, которая скончалась от полученных травм в больнице. Водитель признался, что не заметил пешеход из-за «невнимательности».

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане в результате ДТП погибли семь человек