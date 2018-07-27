В Екатеринбурге владельцы банка похитили 125 млн рублей

Екатеринбург, , 17:08 — REGNUM В Екатеринбурге задержаны трое граждан, подозреваемых в мошенничестве и в хищении более 125 млн рублей. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовиками задержаны главный бухгалтер банка, а также владелец и глава правления. Уголовное дело было возбуждено ещё в 2012 году по факту преднамеренного банкротства. В ходе следствия были выявлены новые преступные эпизоды. Оказалось, что трое подозреваемых, как считает следствие, выдавали своим подконтрольным фирмам невозвратные кредиты. Это было сделано без какого-либо обеспечения. А затем деньги были введены на счета других организаций и похищены.

Дело ведёт следственный департамент МВД России. Оно возбуждено по факту присвоения или растраты. Владелец банка находится в СИЗО, а двое остальных — под подпиской о невыезде.